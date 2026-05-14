وزیر خزانهداری آمریکا: چین آماده خرید گسترده هواپیما از بوئینگ است
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن، انتظار میرود چین سفارشهای بزرگی برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ ثبت و اعلام کند.
به گفته او، مذاکرات میان واشینگتن و پکن علاوه بر صنعت هوانوردی، حوزههایی مانند انرژی و محصولات کشاورزی را نیز در بر خواهد گرفت.
بسنت همچین به مناقشه تایوان پرداخت و افزود: «ترامپ حساسیتهای مربوط به این موضوع را درک میکند.»
به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، ترامپ «در روزهای آینده» درباره این مساله صحبت خواهد کرد.