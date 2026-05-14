اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت هم‌زمان با سفر دونالد ترامپ به پکن، انتظار می‌رود چین سفارش‌های بزرگی برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ ثبت و اعلام کند.

به گفته او، مذاکرات میان واشینگتن و پکن علاوه بر صنعت هوانوردی، حوزه‌هایی مانند انرژی و محصولات کشاورزی را نیز در بر خواهد گرفت.

بسنت همچین به مناقشه تایوان پرداخت و افزود: «ترامپ حساسیت‌های مربوط به این موضوع را درک می‌کند.»

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، ترامپ «در روزهای آینده» درباره این مساله صحبت خواهد کرد.