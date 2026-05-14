شی جینپینگ از دیدار با دونالد ترامپ ابراز خرسندی کرد و گفت: «دیدار امروز ما بیتردید توجه جهانی را جلب میکند.»
او اضافه کرد: «همواره بر این باور بودهام که منافع مشترک چین و آمریکا بیش از اختلافات دوجانبه است. موفقیت هر یک از دو کشور میتواند فرصتی برای طرف مقابل باشد و روابط باثبات میان چین و آمریکا به سود جهان است. دو طرف از همکاری سود میبرند و از تقابل زیان میبینند. چین و آمریکا باید بهجای رقیب، شریک باشند.»
شی ادامه داد: «جهان به دوراهی دیگری رسیده است. آیا چین و آمریکا میتوانند از "تله توسیدید" عبور کنند و الگوی تازهای از روابط کشورهای بزرگ بسازند؟ آیا میتوانیم با هم با چالشهای جهانی روبهرو شویم و ثبات بیشتری برای جهان فراهم کنیم؟ آیا میتوانیم آیندهای روشن برای روابط دوجانبهمان به سود رفاه دو ملت و آینده بشریت بسازیم؟»
به گفته او، این پرسشها برای تاریخ، جهان و مردم «حیاتی» هستند.
«تله توسیدید» یک مفهوم در روابط بینالملل است و به وضعیتی گفته میشود که قدرتگیری یک کشور، ترس قدرت مسلط را برمیانگیزد و رقابت میان آنها میتواند به تنش یا حتی جنگ منجر شود.