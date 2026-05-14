ترامپ: شرکتهای بزرگ آمریکایی آماده گسترش همکاریهای تجاری با چین هستند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به حضور شماری از بزرگترین فعالان اقتصادی آمریکا در سفر به چین، تاکید کرد شرکتهای برتر آمریکایی آماده گسترش همکاریهای تجاری با پکن هستند.
ترامپ گفت: «ما بزرگترین بازرگانان و بهترین شرکتهای جهان را در اختیار داریم و همه آنها امروز اینجا هستند تا به چین ادای احترام کنند. آنها در انتظار فرصت تجارت و انجام کسبوکار هستند.»
او خطاب به رییسجمهوری چین ادامه داد: «کسانی هستند که میگویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد. آنها هرگز چیزی شبیه به این را به خاطر نمیآورند... افتخار است که دوست شما باشم. رابطه میان چین و ایالات متحده از هر زمان دیگری بهتر خواهد شد.»