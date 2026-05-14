دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در سخنانی شی جین‌پینگ، همتای چینی خود، را «رهبری بزرگ» خواند و گفت روابط شخصی آن‌ها به حل سریع اختلافات میان دو کشور کمک کرده است.

ترامپ با اشاره به سابقه ارتباط خود با شی افزود: «ما مدت طولانی است که یکدیگر را می‌شناسیم و این طولانی‌ترین رابطه میان رهبران دو کشور در مقایسه با روسای جمهور پیشین بوده است که برای من افتخار بزرگی است.»

او ادامه داد: «هر زمان مشکلی پیش می‌آمد، با یکدیگر تماس می‌گرفتیم و خیلی سریع آن را حل می‌کردیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا خطاب به شی تاکید کرد: «ما قرار است آینده‌ای فوق‌العاده با هم داشته باشیم. شما رهبر بزرگی هستید. به همه می‌گویم شما رهبر بزرگی هستید.»