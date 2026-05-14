چین مجوز صادرات صدها کارخانه گوشت آمریکا را تمدید کرد
همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن، چین مجوز صادرات صدها کارخانه فرآوری گوشت گاو آمریکا را تمدید کرد.
این اقدام میتواند مسیر افزایش صادرات گوشت آمریکا به بازار چین را هموار کند.
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بینجامد.
او تایوان را مهمترین موضوع در روابط پکن-واشینگتن توصیف کرد.
چین این جزیره را بخشی از قلمرو خود میداند؛ ادعایی که تایپه آن را رد میکند. پکن همچنین با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است.
یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن در میان مقامهای ارشد واشینگتن در گردش است، هشدار میدهد چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزههای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است.
به نوشته واشینگتنپست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردهاند، گفتهاند این گزارش محرمانه این هفته برای ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تهیه شده و نگرانیهایی جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینههای راهبردی تقابل واشینگتن با تهران برانگیخته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با شی جینپینگ، همتای چینی خود، در پکن دیدار کرد.
جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشینگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران، از محورهای اصلی آن به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه این سفر با تشریفات گسترده و نمایشهای نمادین همراه بود، اما انتظار نمیرود مذاکرات دو طرف به پیشرفت عمدهای در موضوعات حساسی چون ایران، تایوان و اختلافات تجاری منجر شود.
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از ارزیابیهای اطلاعاتی محرمانه گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان به ۳۰ مورد از ۳۳ سایت موشکی خود در امتداد تنگه هرمز دسترسی دارد و حدود ۷۰درصد پرتابگرهای متحرک و زرادخانه موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده است.
کاخ سفید این گزارش را تکذیب کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «بهشدت آسیب دیدهاند» و ادعای بازسازی توان نظامی حکومت ایران «یا توهم است یا تکرار تبلیغات سپاه پاسداران».
پنتاگون نیز نیویورکتایمز را به بازتاب روایت جمهوری اسلامی از جنگ متهم کرد.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا هشدار داد جمهوری اسلامی «به شکل نگرانکنندهای» به ساخت سلاح هستهای نزدیک شده و تنها چند هفته با غنیسازی یک تُن اورانیوم تا سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
رایت با اشاره به ذخایر اورانیوم حکومت ایران گفت بخشی از این ذخایر تا سطح ۶۰ درصد و حجم قابل توجهی نیز تا ۲۰ درصد غنیسازی شدهاند؛ در حالی که برای تولید سلاح هستهای غنای حدود ۹۰ درصد لازم است.
او تاکید کرد پس از رسیدن به این سطح، مرحله «تسلیحاتیسازی» همچنان باقی میماند، اما تهران به این نقطه «بسیار نزدیک» شده است.
وزیر انرژی آمریکا افزود راهبرد «عاقلانه» از نگاه واشینگتن، توقف کامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جلوگیری از هرگونه غنیسازی در آینده است.