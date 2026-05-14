چین بار دیگر مجوز صادرات صدها کارخانه گوشت گاو آمریکا را معلق کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش رویترز درباره تایید مجدد این مجوزها در حاشیه نشست دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت گمرک چین، وضعیت ثبت بیش از ۴۰۰ واحد فرآوری گوشت گاو آمریکا که پیشتر در پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت «فعال» اعلام شده بود، دوباره به «منقضیشده» تغییر یافت.
بیش از ۴۰۰ کارخانه که در مجموع حدود ۶۵ درصد از تاسیسات ثبتشده آمریکا برای صادرات گوشت گاو به چین را تشکیل میدهند، طی یک سال گذشته بهدلیل عدم تمدید مجوز، امکان صادرات خود را از دست داده بودند.
تمدید این مجوزها میتوانست دستاوردی مهم برای صنعت گوشت گاو آمریکا محسوب شود؛ بهویژه پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرده بود این موضوع در مذاکرات واشینگتن و پکن مطرح خواهد شد.