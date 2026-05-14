وزیر خزانهداری آمریکا: چین تمام تلاش خود را برای بازگشایی تنگه هرمز به کار خواهد گرفت
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در مصاحبه با سیانبیسی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور دارد که پکن تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت.
او گفت: «فکر میکنم آنها هر کاری بتوانند انجام خواهند داد. بازگشایی تنگه هرمز کاملا به نفع چین است و من فکر میکنم آنها پشتپرده تلاش خواهند کرد تا جایی که امکان دارد، بر رهبری ایران اثر بگذارند.»
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.