اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور دارد که پکن تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت.

او گفت: «فکر می‌کنم آن‌ها هر کاری بتوانند انجام خواهند داد. بازگشایی تنگه هرمز کاملا به نفع چین است و من فکر می‌کنم آن‌ها پشت‌پرده تلاش خواهند کرد تا جایی که امکان دارد، بر رهبری ایران اثر بگذارند.»

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.