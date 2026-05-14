عراقچی: تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری که با نیروی دریایی ما همکاری کنند، باز است
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اجلاس وزرای خارجه بریکس در دهلینو گفت: «همانگونه که آمادهایم با تمام توان برای دفاع از آزادی و سرزمین خود بجنگیم، به همان اندازه نیز آماده پیگیری و پاسداری از دیپلماسی هستیم.»
او همچنین از کشورهای عضو بریکس و دیگر اعضای جامعه بینالمللی خواست نقض حقوق بینالملل از سوی ایالات متحده و اسرائیل را بهصراحت محکوم کنند.
عراقچی افزود: «تنگه هرمز برای تمامی کشتیهای تجاری باز است، اما آنها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.»