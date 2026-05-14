جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در گفت‌وگو با رسانه دولتی چین ابراز امیدواری کرد دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در پکن، با تکیه بر روابط مثبت میان دو رهبر، به بهبود مناسبات واشینگتن و پکن منجر شود.

هوانگ در آخرین لحظات به هیات رسمی سفر ترامپ به چین پیوست.

اظهارات او در شرایطی مطرح شده که انویدیا برای حفظ جایگاه خود در بازار چین با محدودیت‌هایی روبه‌روست.

این شرکت آمریکایی در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های صادراتی، امکان تحویل تراشه‌های پیشرفته اچ-۲۰۰ مورد استفاده در پروژه‌های هوش مصنوعی را به مشتریان چینی ندارد.