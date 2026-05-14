مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر درباره قطعنامه اختیارات جنگی مربوط به ایران رایگیری میکند
به گزارش انبیسی، مجلس نمایندگان آمریکا عصر پنجشنبه درباره یک قطعنامه اختیارات جنگی رایگیری خواهد کرد؛ قطعنامهای که رییسجمهور آمریکا را ملزم میکند نیروهای مسلح ایالات متحده را از درگیریها علیه جمهوری اسلامی خارج کند.
بر اساس این گزارش، این قطعنامه با حمایت جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی ارائه شده و همه دموکراتهایی که پیشتر با قطعنامههای اختیارات جنگی درباره ایران مخالفت کرده بودند، اکنون بهعنوان همحامی آن ثبت شدهاند.
دموکراتها برای موفقیت در تصویب این قطعنامه، به حمایت جمهوریخواهان بیشتری فراتر از تام مَسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی نیاز خواهند داشت. او تنها جمهوریخواهی بود که از آخرین قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران که در نهایت شکست خورد، حمایت کرده بود.