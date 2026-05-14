سخنگوی شورای امور سرزمین اصلی تایوان (نهاد دولت تایپه در امور چین) اعلام کرد تاکنون هیچ «پیام غیرمنتظره‌ای» از نشست رهبران چین و آمریکا در پکن مخابره نشده و تایپه در خصوص این دیدار، ارتباط نزدیکی با واشینگتن دارد.

او حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان را مورد «اجماع منطقه و جهان» دانست و گفت: «چین باید درباره تجاوزگری نظامی خود علیه تایوان تامل کند. چین باید ارعاب و تهدید نظامی تایوان را کاهش دهد.»

این مقام دولت تایوان با اشاره به سخنان اخیر شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، افزود: «ما از اظهارات چین در این نشست [با دونالد ترامپ] چندان شگفت‌زده نیستیم.»

شی پیش‌تر هشدار داده بود «عدم مدیریت درست» مناقشه تایوان می‌تواند روابط پکن و واشینگتن را تحت تاثیر قرار دهد.

هم‌زمان، رویترز گزارش داد در بیانیه رسمی کاخ سفید درباره دیدار شی و ترامپ، اشاره‌ای به تایوان نشده است.