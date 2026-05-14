دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در پاسخ به پرسش‌های آنگوس کینگ، سناتور ایالت مین در سنای ایالات متحده آمریکا درباره اینکه چه کسی در ایران قدرت را در دست دارد، اعلام کرد سپاه هنوز «قدرت قابل‌توجهی اعمال می‌کند.»

کوپر در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا افزود که با وجود خسارت‌ها و تخریب‌هایی که نیروهای آمریکایی به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند، سپاه پاسداران همچنان یکی از نیروهای اصلی در اداره کشور است.

بر اساس گزارشی که آسوشیتدپرس منتشر کرده، فرمانده سنتکام که برای اولین بار پس از جنگ علیه جمهوری اسلامی در این کمیته حاضر شده بود، به قانون‌گذاران گفت: «صدای آنها بسیار بلند است و تهدیدهایشان به‌وضوح توسط صنعت حمل‌ونقل دریایی و صنعت بیمه شنیده می‌شود.»

اما او درباره اینکه آیا سپاه پاسداران بخشی از مذاکرات صلح است یا نه، تصمیم‌گیری را به دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان واگذار کرد.

این دریاسالار آمریکایی تاکید کرد که ارتش آمریکا مجموعه‌ای گسترده از سناریوهای احتمالی در اختیار دارد و همچنان توانایی اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ کرده است.

کوپر به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت نیروهای آمریکایی از ارتش اوکراین که در جنگ با روسیه تجربه رزمی کسب کرده، درس‌های زیادی گرفته‌اند.

او گفت: «ما تعداد زیادی از تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌هایی را که اوکراینی‌ها در اختیارمان گذاشته‌اند به کار گرفتیم که به ما در دفاع از آمریکایی‌ها کمک کرده است.»

او توضیح داد که اوکراین به‌طور خاص در زمینه جنگ ضدپهپادی به آمریکا دانش منتقل کرده است.