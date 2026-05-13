سازمان حقوق بشر برای ورزش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام احسان حسینی‌پور، فوتبالیست ۱۹ ساله و بازیکن باشگاه جهان‌گستر، ابراز نگرانی کرد.

حسینی‌پور ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پاکدشت به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

بر اساس گزارش «کانون حقوق بشر ایران»، بخش عمده پرونده این بازیکن بر پایه اعترافاتی تنظیم شده که تحت فشار و شکنجه گرفته شده‌اند.

در این گزارش همچنین به محرومیت او از دسترسی به وکیل انتخابی اشاره شده است.