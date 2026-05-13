ساعتچی، ۲۸ ساله، پیش از آغاز این چالش اعلام کرده بود قصد دارد ۶۰۰ کیلومتر را در ۹۶ ساعت طی کند. او حرکت خود را از منطقه «دره مرگ» در ایالت کالیفرنیا آغاز کرد و سرانجام به اسکله سانتا مونیکا در نزدیکی لس‌آنجلس رسید؛ جایی که جمع زیادی از هوادارانش از او استقبال کردند.

او در طول مسیر با گرمای شدید، دردهای جسمی و بی‌خوابی روبه‌رو بود و در بخش‌هایی از مسیر ناچار شد به جای دویدن، پیاده حرکت کند. با این حال تاکید کرد مسابقه را رها نمی‌کند، چون به مادرش قول داده بود همراه او بستنی بخورد.

تیمی از فیلمبرداران، دوندگان و یک فیزیوتراپیست در طول مسیر ساعتچی را همراهی می‌کردند. او بیش از دو میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد و حدود یک‌ونیم میلیون نفر پخش زنده این چالش را در یوتیوب تماشا کردند.