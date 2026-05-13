یک نماینده مجلس: دولت میزان خسارت در جنگ ۲۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد گزارش رسمی که دولت مبنا قرار داده و به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده، میزان خسارت ناشی از جنگ را ۲۸.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
او با اشاره به جزئیات این گزارش گفت: «حدود ۱۴ میلیارد دلار از این خسارت مربوط به بخش انرژی است.»
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این میزان، حدود هشت میلیارد دلار به بخش گاز مربوط میشود که در پی آن ظرفیت تولید کاهش یافته است. همچنین بین پنج تا شش میلیارد دلار به بخش پتروشیمیها آسیب وارد شده است.
میثم ظهوریان افزود: «حدود یک میلیارد دلار از خسارتها نیز به مخازن و خود فرآوردهها مربوط است.»
یک شهروند با ارسال پیام به ایراناینترنشنال میگوید: «داروهای اساسی، هم گران و هم نایاب شدهاند. یک جعبه قرص مُداسین که قیمتش ۳۶۰ هزار تومان است را چون در داروخانهها پیدا نمیشود، در بازار آزاد به قیمت پنج میلیون تومان خریدم.»
آردا ساعتچی، ورزشکار رشتههای استقامتی اهل برلین، موفق شد مسیر ۶۰۴.۵ کیلومتری در آمریکا را در مدت ۱۲۳ ساعت و ۲۱ دقیقه بدود. او این مسیر را بدون خواب و استراحت طی کرد و صدها هزار نفر نیز به صورت زنده او را دنبال کردند.
ساعتچی، ۲۸ ساله، پیش از آغاز این چالش اعلام کرده بود قصد دارد ۶۰۰ کیلومتر را در ۹۶ ساعت طی کند. او حرکت خود را از منطقه «دره مرگ» در ایالت کالیفرنیا آغاز کرد و سرانجام به اسکله سانتا مونیکا در نزدیکی لسآنجلس رسید؛ جایی که جمع زیادی از هوادارانش از او استقبال کردند.
او در طول مسیر با گرمای شدید، دردهای جسمی و بیخوابی روبهرو بود و در بخشهایی از مسیر ناچار شد به جای دویدن، پیاده حرکت کند. با این حال تاکید کرد مسابقه را رها نمیکند، چون به مادرش قول داده بود همراه او بستنی بخورد.
تیمی از فیلمبرداران، دوندگان و یک فیزیوتراپیست در طول مسیر ساعتچی را همراهی میکردند. او بیش از دو میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد و حدود یکونیم میلیون نفر پخش زنده این چالش را در یوتیوب تماشا کردند.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگو با خبرنگاران مدعی شد فدراسیون و خانه کشتی در مجموعه ورزشی آزادی در غرب تهران در تمام روزهای جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفته است. او گفت بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ موشک به این محل اصابت کرده است.
در هفته اول جنگ، ایراناینترنشنال گزارش داد پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در نهم اسفند، به کارکنان و پرسنل فدراسیونها و مراکز مستقر در مجموعه ورزشی آزادی در تهران دستور داده شد ساختمانها و سالنهای ورزشی این مجموعه را تخلیه کنند.
کامران غضنفری، نماینده مجلس، گفت: «شواهد و قرائن نشان میدهد که آمریکا و اسرائیل بنای یک عملیات گسترده را دارند، احتمالا قصد تصرف برخی از جزایر ما در جنوب را دارند و کلی نیرو و تجهیزات در منطقه آوردهاند.»
غضنفری گفت که آمریکا از تهران خواسته غنیسازی را کاملا تعطیل کند و اورانیوم ۶۰ درصد را از کشور خارج کند: «آنها خواستار کنار گذاشتن صنعت موشکی، کاهش برد موشکها و باز شدن کامل تنگه هرمز شدهاند. از تهران خواستهاند ارتباط خود را با محور مقاومت قطع کند و کاری به کار اسرائیل نداشته باشد.»
غضنفری تاکید کرد: «جمهوری اسلامی قاعدتا زیر بار این خواستهها نمیرود.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی نوشت افرشته «بهعنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریتهای شرکت» را در اختیار موساد قرار میداد.
بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و بهصورت مجازی، در حوزههای مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکسبرداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارشنویسی» آموزش دیده بود.
در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.
افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیشتر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.
آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیشتر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».
روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریتهای جدیدی» به او واگذار شد.
میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز میکند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف میشود».
به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته بهدلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.