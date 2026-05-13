ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند حمزه شرباصی، از فرماندهان گردان «شجاعیه» حماس، هفته گذشته در حمله‌ای هوایی در شمال نوار غزه کشته شد؛ فردی که به گفته آن‌ها در حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ به پایگاه «نحل عوز» مشارکت داشت.

بر اساس این بیانیه، شرباصی در جریان حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ وارد خاک اسرائیل شد و در حمله به پایگاه نحل عوز که در آن شماری از سربازان اسرائیلی کشته و ربوده شدند، نقش داشت.

ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند شرباصی اخیرا در نزدیکی «خط زرد» فعالیت می‌کرد و در چارچوب مسئولیت خود، در پیشبرد طرح‌هایی علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه نقش داشت.

در همین حمله، عزام الحیه، پسر ۲۳ ساله خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس نیز کشته شد.

به گفته ارتش اسرائیل، الحیه عضو یگان نخبه حماس بود و اخیرا «نقشی مرکزی» در این گروه داشت.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهایش در فرماندهی جنوب، مطابق توافق آتش‌بس، همچنان در منطقه مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.