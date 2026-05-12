بحران مالی در فدراسیون فوتبال؛ اردوی ترکیه در گروی تزریق فوری پول
فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد تیم ملی فوتبال برای اجرای برنامه آمادهسازی خود در ترکیه، به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارد؛ منابعی که پیشتر وعده پرداخت آن داده شده بود.
آنطور که فارس نوشته، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، محمدنبی، مدیر تیم ملی و نایبرئیس فدراسیون به همراه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی با حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه و محسن نجفیخواه، معاون فرهنگی و اجتماعی و برخی دیگر از معاونان این سازمان جلسهای برگزار کردند تا موافقت مدیران این سازمان را برای حمایت مالی از تیم ملی بگیرند.
تیم ملی فوتبال در شرایطی خود را برای جام جهانی آماده میکند که بازیهای تدارکاتی برنامهریزیشده از سوی فدراسیون فوتبال یکی پس از دیگری لغو شدهاند و شاگردان امیر قلعهنویی ناچار به برگزاری چند دیدار درونتیمی شدهاند.
روزنامه نیویورکپست گزارش داد که جام جهانی فوتبال ممکن است به گرانترین رویداد ورزشی جهان تبدیل شود. این مسابقات که از ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی آغاز میشود، به گفته منتقدان بیش از پیش در دسترس ثروتمندان قرار گرفته است.
فیفا پنجشنبه بلیتهای فینال ۱۹ جولای در ورزشگاه متلایف را با قیمت ۳۲ هزار و ۹۷۰ دلار عرضه کرد؛ رقمی که حدود سه برابر قیمتهای قبلی است.
قیمت بلیت مسابقات مرحله گروهی نیز به چند صد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، یک خانواده چهار نفره برای تماشای دیدار نروژ و سنگال در نیویورک، با احتساب بلیت و حملونقل عمومی، باید بیش از ۲ هزار دلار پرداخت کند.
این در حالی است که تماشای مسابقات لیگ بیسبال در همان شب با کمتر از ۵۰ دلار امکانپذیر است. فوتبال که سالها به عنوان ورزش طبقه کارگر شناخته میشد، اکنون با انتقاد گروههای هواداری و حتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روبهرو شده است.
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت قیمت بلیتها بر اساس شرایط بازار آمریکا تعیین شده است. او افزود که فروش ارزانتر بلیتها میتواند به افزایش قیمت در بازار سیاه منجر شود.
با این حال، گزارشها حاکی است که برخلاف اعلام فیفا، تقاضا برای برخی مسابقات از جمله بازی افتتاحیه آمریکا کاهش یافته است. هزینه بالای حملونقل عمومی و محدودیتهای ترافیکی نیز اعتراضهایی را به دنبال داشته است.
فیفا که بر اساس قوانین سوئیس یک نهاد غیرانتفاعی محسوب میشود، پیشبینی کرده است از برگزاری این مسابقات ۱۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند و بخش عمدهای از آن را صرف توسعه فوتبال در جهان کند.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ در کشورهای برزیل، فرانسه و صربستان به مصاف حریفان خود میرود که در یکی از حساسترین بازیها شاگردان روبرتو پیاتزا ۴ تیر در فرانسه باید برابر آمریکا قرار بگیرند.
در هفته اول این رقابتها که از ۲۰ تا ۲۴ خرداد برگزار میشود، تیم ملی ایران در شهر برازیلیا برابر برزیل، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک قرار میگیرد. دیدارهای این هفته به میزبانی کانادا، برزیل و چین برگزار خواهد شد.
ملیپوشان ایران در ادامه و در هفته دوم لیگ ملتها، از سوم تا هفتم تیر در شهر اورلئان فرانسه برابر فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا صفآرایی میکنند. همزمان مسابقات این هفته در لهستان و اسلوونی نیز پیگیری میشود.
هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیر برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در شهر بلگراد به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه میرود. رقابتهای این هفته علاوه بر صربستان، در آمریکا و ژاپن نیز برگزار میشود.
ماری لوئیز اتا، سرمربی یونیون برلین، با پیروزی ۳-۱ تیمش برابر ماینتس، به نخستین زن تاریخ تبدیل شد که در یکی از پنج لیگ معتبر فوتبال مردان اروپا به پیروزی میرسد.
یونیون برلین در این مسابقه که در چارچوب هفته سیوسوم بوندسلیگا ابتدا با گل آندری ایلیچ پیش افتاد، اما، ماینتس بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، گلهای اولیور برک در دقیقه ۸۸ و یوسیپ یورانوویچ در وقتهای اضافه، پیروزی یونیون برلین را قطعی کرد.
این نخستین پیروزی یونیون برلین از ماه مارس بود و در چهارمین مسابقهای به دست آمد که اتا پس از برکناری اشتفن باومگارت هدایت تیم را برعهده گرفته است. او پیش از این مسابقه، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده بود.
یونیون برلین با این برد به رتبه دوازدهم جدول بوندسلیگا صعود کرد. قرار است ماری لوئیز اتا پس از پایان فصل، هدایت تیم زنان یونیون برلین را برعهده بگیرد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت همزمانی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با افزایش تنشها با جمهوری اسلامی، خطر انجام حملات «تروریستی» در خاک آمریکا را افزایش داده است.
براساس این گزارش، کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که مهمترین تهدیدها میتواند از سوی مهاجمان تکنفره یا گروههای افراطی الهامگرفته از ایدئولوژیهای جهادی یا جریانهای تندرو داخل آمریکا باشد.
قرار است جام جهانی ۲۰۲۶ با ۱۰۴ مسابقه برگزار شود که ۷۸ بازی آن در آمریکا خواهد بود. مسابقات در شهرهایی مانند لسآنجلس، میامی و نیویورک برگزار میشود و به نوشتهی گاردین، گستردگی جغرافیایی این رویداد، چالش بزرگی برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
تنها مسابقه فینال در ایست رادرفورد نیوجرسی در سطح «رویداد ویژه امنیت ملی» قرار گرفته و بسیاری از مسابقات دیگر نیز در رده پرخطر ارزیابی شدهاند و نیازمند حضور گستردهی نهادهای فدرال امنیتی هستند.
کارشناسان به «اهداف نرم» مانند هتلها، مراکز حملونقل و محل تجمع هواداران بهعنوان نقاط آسیبپذیر اشاره کردهاند. همچنین احتمال حملات سایبری و استفاده از پهپادها از دیگر نگرانیهای مطرحشده در این گزارش است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که تنشها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی در ماههای اخیر افزایش یافته و موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با بحثهای سیاسی و امنیتی همراه شده است.
بارسلونا با هدایت هانسی فلیک دوباره روی قله فوتبال اسپانیا ایستاد و نشان داد که چگونه میتوان از دل بحران، یک امپراتوری جدید بنا کرد.
بارسا شب گذشته در ورزشگاه خانگی، با پیروزی مقتدرانه در الکلاسیکو، دومین قهرمانی پیاپی خود را در لالیگا جشن گرفت.
بارسلون که برای قطعی کردن جام تنها به یک تساوی نیاز داشت، با گلهای زودهنگام مارکوس رشفورد و فران تورس، حریف خود را درهم کوبید تا بیش از ۶۰ هزار هوادار حاضر در ورزشگاه دوباره فریاد قهرمانی سر دهند.
آکادمی «لاماسیا» قلب تپنده و ستون فقرات این تیم جوان است. باشگاه بارسلونا با درک صحیح از محدودیتهای مالی، بهجای ورود به رقابتهای فرسایشی در بازار نقلوانتقالات، بر گنجینههای درونی خود سرمایهگذاری کرد.
ظهور پدیدههایی نظیر لامین یامال، پائو کوبارسی، مارک برنال و مارک کاسادو در کنار نسل کمی قدیمیتر، مثل آلخاندرو بالده، گاوی و فرمین لوپز، تیمی را پدید آورده است که هویت کاتالان در رگهای آن جریان دارد.
این فوتبالیستها که با هزینهای بسیار ناچیز به تیم اصلی رسیدند، اکنون ارزششان به رقمی تبدیل شده است که خریدشان برای ثروتمندترین باشگاههای جهان نیز بسیار گران تمام خواهد شد.
مدیریت هوشمندانه خوان لاپورتا و دکو در انتخاب کادر فنی، نقطه عطف این تحول بود. آنها با کنار گذاشتن نماد باشگاه، یعنی ژاوی هرناندز، و سپردن سکان هدایت به هانسی فلیک، مسیری را انتخاب کردند که به پنج جام مختلف در دو سال گذشته، از جمله دو قهرمانی پیاپی لالیگا، ختم شد.
فلیک نهتنها از نظر تاکتیکی تیم را متحول کرد، بلکه از نظر انسانی نیز به الگوی محبوب هواداران تبدیل شد.
او در حالی شب گذشته تیمش را به سوی قهرمانی هدایت کرد که تنها چند ساعت پیش از مسابقه، پدر خود را از دست داده بود؛ تعهدی مثالزدنی که با تشویقهای بیامان هواداران در طول ۹۰ دقیقه پاسخ داده شد.
دکو در نقش مدیر ورزشی نیز با دقت و وسواس عمل کرد تا قطعات پازل فلیک تکمیل شود. او با جذب دنی اولمو، بازیکنی که بهسرعت در ترکیب جا افتاد، و همچنین انتخاب خوان گارسیا بهعنوان دروازهبانی تعیینکننده، کارایی تیم را به اوج رساند.
گارسیا بارها با مهارهای خود بارسا را در کورس قهرمانی حفظ کرد. جالب اینجاست که کل این سرمایهگذاریها هزینهای کمتر از ۷۵ میلیون یورو روی دست باشگاه گذاشت؛ رقمی که در دنیای امروز فوتبال برای خرید حتی یک ستاره معمولی هم کافی نیست.
اتحاد و روح تیمی در رختکن بارسلونا، رمز اصلی موفقیت در این فصل بود. رختکن بارسا تحت مدیریت عاطفی فلیک به یک «خانواده» تبدیل شد.
بازیکنان لاماسیا که از کودکی کنار هم رشد کردهاند، حالا در سطح اول فوتبال جهان با هماهنگی خیرهکنندهای بازی میکنند. این پیوند عمیق میان بازیکنان و هواداران، غرور ازدسترفته را به کاتالونیا بازگردانده است.
همیشه برای نشستن بر تخت پادشاهی فوتبال، نیازی به کیفهای پر از پول نیست. بارسلونا با تکیه بر فلسفه کلاسیک خود، یعنی اعتماد به جوانان و بازی تهاجمی، بار دیگر به الگویی برای فوتبال جهان تبدیل شده است.
این دومین قهرمانی متوالی در لالیگا، تنها یک جام ساده نیست؛ بلکه تثبیت قدرت نسلی است که میخواهد سالها بر فوتبال اسپانیا و اروپا سیطره داشته باشد.