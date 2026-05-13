فرانس۲۴ گزارش داد فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه از اسرائیل خواست دادگاه نظامی ویژهای را که برای محاکمه شبهنظامیان فلسطینی متهم به مشارکت در حملات هفتم اکتبر حماس تشکیل شده، لغو کند.
فولکر تورک در بیانیهای نوشت: «باید پاسخگویی کامل در قبال این حملات هولناک وجود داشته باشد، اما این هدف از طریق دادگاههایی که با استانداردهای بینالمللی فاصله دارند، محقق نمیشود.»
پارلمان اسرائیل دوشنبهشب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن این دادگاه ویژه با اختیار صدور حکم اعدام تشکیل میشود.
این دادگاه قرار است مهاجمانی را محاکمه کند که در جریان حمله به رهبری حماس یا پس از آن بازداشت شدهاند. همچنین افرادی که مظنون به نگهداری یا آزار گروگانها در غزه هستند در این دادگاه محاکمه خواهند شد.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، انتظار میرود حدود ۴۰۰ مظنون در این دادگاه محاکمه شوند.
همزمان با تحریمهای بانکی و مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران، جمینای (هوش مصنوعی شرکت گوگل) اعلام کرد حامی مالی و فناوری تیمهای ملی عراق و مراکش در جام جهانی ٢٠٢۶ شده است. گوگل گفته قصد دارد با این قرارداد اسپانسری، «فاصله میان تیمها و هواداران جهانی آنها را کاهش دهد.»
در این بیانیه آمده است: «ما با هیجان اعلام میکنیم که گوگل جمینای به عنوان حامی رسمی فناوری تیمهای ملی فوتبال عراق و مراکش انتخاب شده است. این حمایت با بهرهگیری از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی ما، فرهنگ غنی ورزشی منطقه را گرامی میدارد و تجربه هواداران را متحول خواهد کرد.»
این همکاری بر استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای فراگیر و فراهم کردن شیوههای نوآورانه تعامل هواداران با بازیکنان و تیمهای محبوبشان متمرکز است.
گوگل جمینای گفته در همکاری با فدراسیونهای فوتبال، طی سه ماه آینده مجموعهای از برنامههای هوادارمحور اجرا خواهد شد: «هواداران میتوانند با استفاده از مدل تبدیل متن به تصویر جمینی موسوم به «نانو بنانا» تصاویر تشویقی اختصاصی خلق کنند یا با مدل تبدیل متن به موسیقی «لایریا» سرودهای تیمی بسازند و حمایت خود را به شکلی زنده تجربه کنند؛ گویی در زمین حضور دارند.»
همچنین هواداران میتوانند از گوگل جمینی برای توضیح قوانین پیچیده فوتبال، تحلیل عملکرد مسابقات و پیشبینی تیمهای پیروز استفاده کنند.
همکاری مالی و فناوری جمینای با فدراسیونهای فوتبال عراق و مراکش درحالی است که روز گذشته فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد تیم ملی فوتبال برای اجرای برنامه آمادهسازی خود در ترکیه، به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارد؛ منابعی که پیشتر وعده پرداخت آن داده شده بود.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید درباره مذاکرات واشینگتن و تهران گفت: «بدیهی است که این مذاکرات بسیار حساس هستند. صبح چهارشنبه مدت قابلتوجهی با جرد کوشنر و استیو ویتکاف تلفنی صحبت کردم و همچنین با تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتوگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم.»
ونس در ادامه گفت: «پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت به اندازهای است که خط قرمز رییسجمهوری را تامین کند یا نه. این خط قرمز بسیار ساده است: او باید اطمینان پیدا کند که ما مجموعهای از تضمینها و سازوکارهای حفاظتی را برقرار کردهایم، بهگونهای که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. مسئله همین است.»
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود: «فکر میکنم از زمانی که پاکستان را ترک کردیم، پیشرفت زیادی داشتهایم. تصور میکنم در پاکستان هم مقداری پیشرفت حاصل شد، اما پس از آن پیشرفت بیشتری کردهایم. اما در نهایت، هدف مذاکرات همین است؛ ما میخواهیم بتوانیم با اطمینان در چشم مردم آمریکا نگاه کنیم و بگوییم که شما دیگر لازم نیست نگران دسترسی این رژیم بسیار خطرناک به خطرناکترین سلاحهای جهان باشید.»
او تاکید کرد: «این هدفی است که بر آن تمرکز کردهایم. باز هم میگویم، راههای زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. رییسجمهوری فعلا ما را در مسیر دیپلماسی قرار داده و تمرکز من نیز بر همین مسیر است.»
گزارشهای تازه ابعاد جدیدی از نقش و تحرکات ریاض و ابوظبی در جنگ ایران رو فاش میکنند. وال استریت ژورنال میگوید دیوید بارنیا، رییس موساد، در دوران جنگ دستکم دو بار، به صورت محرمانه به امارات سفر کرده است.
سمیرا قرایی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، به مواضع شبهنظامیان مورد حمایت تهران در عراق حمله کرده است.
بر اساس این گزارش، حملات عربستان سعودی توسط جنگندههای نیروی هوایی این کشور و علیه مواضع شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز شمالی عربستان سعودی با عراق انجام شده است.
بخشی از این حملات نیز همزمان با آتشبس ۱۸ فروردین میان تهران و واشینگتن صورت گرفته است.
همچنین بر اساس ارزیابیهای نظامی، منابع عراقی گفتهاند در دستکم دو مورد، از خاک کویت حملات راکتی به عراق انجام شده است.
رویترز نتوانسته مشخص کند این راکتها از سوی نیروهای مسلح کویت یا نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور شلیک شدهاند.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از منبعی مطلع و نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از خانواده عباسی خواسته بودند برای ملاقات با او به زندان مراجعه کنند، اما پس از حضور خانواده، اجازه ملاقات به آنان داده نشد.
به گفته این منبع، خانواده عباسی پس از خروج از زندان، در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام او مطلع شدند.