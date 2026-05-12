«چند منبع اسرائیلی» به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفتند که این کشور نگران است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ممکن است «قبل از پرداختن به برخی از مسائل کلیدی که اسرائیل و ایالات متحده را به آغاز جنگ سوق داده بود، با ایران به توافق برسد.»

این منابع گفتند توافقی که برنامه هسته‌ای تهران را تا حدی دست نخورده باقی بگذارد و در عین حال، مسایلی مانند موشک‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را نادیده بگیرد، منجر به این می‌شود که اسرائیل جنگ را ناقص بداند.

یک منبع اسرائیلی گفت: «نگرانی اصلی این است که ترامپ از مذاکرات خسته شود و با امتیازات دقیقه نودی به توافق - هر توافقی - تن دهد.»

سی‌ان‌ان نوشت در شرایطی که مقام‌های آمریکایی به اسرائیل اطمینان داده‌اند که به موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی پرداخته خواهد شد، این منبع اسرائیلی گفت که حذف آشکار موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی تهران از مذاکرات، «یک مسئله بزرگ» است.