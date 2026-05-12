مرکز لرزه‌نگاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: لحظاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ مرز تهران و مازندران را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری در گزارش مقدماتی خود نوشت: محل وقوع زمین‌لرزه، مرز استان‌های تهران و مازندران - حوالی پرديس (۴۱ کیلومتری تهران و ۷۷ کیلومتری كرج) و زمان آن ساعت ۲۳:۴۶ سه‌شنبه شب بود.

بر اساس این گزارش، زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری به‌وقوع پیوسته و محل آن هشت کیلومتر با پرديس، ۱۰ کیلومتر با بومهن، و ۱۱ کیلومتر با رودهن در استان تهران فاصله داشته است.

در این ارتباط، خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داد که در تهران، زمین نزدیک به ۱۰ ثانیه لرزیده است.

در همین حال، جمعیت هلال احمر تهران اعلام کرد تمامی پایگاه‌ها و امدادگران این سازمان به حالت کاملا آماده باش درآمدند. همچنین رییس جمعیت هلال احمر از مردم خواست نگران نباشند و گفت زلزله پردیس تهران، خسارت مالی و جانی در پی نداشته است.

سخنگوی اورژانس تهران هم گفت تا این لحظه مصدومی گزارش نشده است.