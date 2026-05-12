شاهزاده رضا پهلوی سه‌شنبه در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «مردم به‌اندازه کافی باهوش هستند که تفاوت میان حمله به یک ملت و حمله به یک رژیم را تشخیص دهند. و روشن بود که آن کارزار، حمله‌ای علیه ملت ایران نبود؛ بلکه حمله‌ای علیه رژیم بود.»

او افزود: «این مداخله برای ما یک عملیات آزادی‌بخش است. بنابراین اقدامی است که مورد استقبال قرار می‌گیرد و در نهایت به ما کمک می‌کند از شر این رژیم خلاص شویم؛ و این خواسته نهایی مردم ایران است.»

او ادامه داد: «مردم دیگر این رژیم را نمی‌خواهند. این رژیم کاملا نامشروع است و فقط تلاش می‌کند با زور و ترس خود را در قدرت نگه دارد و زمان بخرد و از بحران عبور کند.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «کارزارهایی که هم توسط اسرائیلی‌ها و هم آمریکایی‌ها انجام شد، تا حدی موفق بود که حداقل به رژیم آسیب بزند و توانایی آن را برای مقابله با مردم کاهش دهد.»

او افزود: «به همین دلیل ما می‌گوییم به جای اینکه فکر کنید این بار می‌توان با این رژیم به توافق رسید، بهتر است یک‌بار برای همیشه از شر آن خلاص شوید و خودتان را از تمام تهدیدهایی که برای شما ایجاد می‌کند آزاد کنید، و در عین حال به ما کمک کنید آزادی‌مان را دوباره به دست آوریم.»