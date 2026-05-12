معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: آمریکا پاسخ ما را چون تسلیمنامه نیست، رد میکند
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمیشود.»
او افزود: «اصول ما مشخص است، توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع محاصره، رفع تحریمهای غیرقانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی.»
او افزود: «وقتی طرفی که خود در جنگ، محاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفا به دلیل آنکه تسلیمنامه نیست، رد میکند، روشن میشود که مسئله اصلی نه صلح، بلکه تحمیل اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است.»