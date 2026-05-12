پزشکیان: یکی از سیاستهای اساسی دولت در شرایط کنونی «کنترل مصرف» است
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «دولت بنا ندارد برای فعالیت اقتصادی سالم محدودیت ایجاد کند، اما در مقابل نیز اجازه نخواهد داد عدهای با سوءاستفاده از شرایط جنگی، معیشت مردم را هدف قرار دهند.»
او یکی از سیاستهای اساسی دولت چهاردهم در وضعیت کنونی را «کنترل مصرف و جلوگیری از شکلگیری تقاضای القایی و کاذب» دانست و افزود: «ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تامین متناسب کالا، منجر به نارضایتی عمومی خواهد شد.»
پزشکیان ادامه داد: «یکی از مهمترین اهداف دشمن در شرایط فعلی، ایجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معیشت مردم است.»