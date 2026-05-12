شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد دونالد ترامپ به طور فزاینده‌ای از نحوه مدیریت مذاکرات از سوی مقام‌های ایران ابراز نارضایتی می‌کند و برخی از دستیاران او می‌گویند که ترامپ اکنون نسبت به هفته‌های اخیر، با جدیت بیشتری در حال بررسی ازسرگیری عملیات گسترده نظامی است.

به گفته منابع آگاه از گفت‌وگوها، ترامپ از ادامه بسته بودن تنگه هرمز و نیز آنچه آن را اختلاف در رهبری ایران می‌داند که مانع ارائه امتیازهای اساسی در مذاکرات هسته‌ای می‌شود، بی‌صبر شده است.

آن‌ها گفتند آخرین پاسخ جمهوری اسلامی که ترامپ آن را «کاملا غیرقابل قبول» و «احمقانه» خوانده، باعث شده است که چند مقام این پرسش را مطرح کنند که آیا تهران مایل است موضعی جدی در مذاکرات اتخاذ کند یا نه.

به گفته این منابع، در داخل دولت آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه پیشبرد کار وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که برای اعمال فشار بر تهران به منظور بازگرداندن آن‌ها به میز مذاکره باید رویکردی تهاجمی‌تر، از جمله حملات هدفمند، در پیش گرفت. با این حال، برخی دیگر همچنان بر این باورند که باید به دیپلماسی فرصت منصفانه‌ای داده شود.

بر اساس این گزارش، منابع سی‌ان‌ان گفتند که تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ، احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد.