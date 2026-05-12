شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال می‌گویند که بدون رضایت و اطلاع و حتی هیچگونه اقدامی از سوی آن‌ها، نهادهای جمهوری اسلامی نام و مشخصات و تلفن همراه آن‌ها را برای ثبت‌نام در کارزار حکومتی «جان‌فدا» استفاده کرده‌اند.

طبق این پیام‌ها، حکومت پیامک‌هایی به شهروندان فرستاده و بدون اینکه بدانند، به آن‌ها گفته شده که در کارزار «جان‌فدا» ثبت‌نام شده‌اند.

طی روزهای گذشته، رسانه‌های حکومتی نوشتند که بیش از ۳۱ میلیون نفر در این کارزار ثبت‌نام کرده‌اند. این عدد و آمار از سوی شهروندان و ناظران با سوال مواجه شد.

شهروندان در حالی که همچنان ده‌ها روز است که از دسترسی به اینترنت محروم‌اند، در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال نوشته‌اند اگر حکومت ۳۱ میلیون جان‌فدا و حامی دارد، چرا اینترنت و دسترسی به آن را در کشور باز نمی‌کند.