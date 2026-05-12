خبرگزاری فارس: جمهوری اسلامی برای مذاکرات با آمریکا «پنج پیششرط» دارد
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نوشت «پنج پیششرط» جمهوری اسلامی برای ورود مذاکرات با طرف آمریکایی شامل «پایان جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان»، «رفع تحریمها»، «آزادسازی پولهای بلوکهشده»، «جبران خسارات ناشی از جنگ» و «پذیرش حق حاکمیت بر تنگه هرمز» است.
این خبرگزاری افزود: «ایران همچنین به پاکستان اعلام کرده است که تداوم محاصره دریایی در محدوده دریای عرب و خلیج عمان پس از برقراری آتشبس، گزاره غیرقابل اعتماد بودن مذاکره با آمریکا را بیش از پیش تقویت کرده است.»