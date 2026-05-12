تهران: بازداشتشدگان در کویت در پی اختلال در سامانه ناوبری وارد آبهای این کشور شده بودند
در پی بازداشت چهار فرد «وابسته به سپاه پاسداران» در کویت، وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه در بیانیهای که در رسانههای ایران منتشر شد، «برنامهریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» را بیاساس و مردود خواند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای، اعلام کرد این چهار مامور، در چارچوب ماموریت مرسوم گشتزنی دریایی مشغول انجام وظیفه بوده و به دلیل «اختلال ایجاد شده در سامانه ناوبری»، وارد آبهای سرزمینی کویت شده بودند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواهان آزادی چهار مامور بازداشتشده در کویت شد.