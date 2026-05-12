تانکر ترکرز: بهدنبال نشت نفتی، از۱۶ اردیبهشت هیچ نفتکشی در خارک بارگیری نشده است
تانکر ترکرز اعلام کرد که ایران طی ۲۸ روز گذشته نتوانسته هیچ محموله نفت خامی را از طریق دریا با موفقیت صادر کند.
بر اساس گزارش این شرکت ردیابی کشتیها، با این حال، برخی فرآوردههای پالایششده توانستهاند از محاصره عبور کنند، زیرا دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این نفتکشها را تحریم نکرده است.
تانکر ترکرز افزود که بهدنبال نشت نفتی که تهران وقوع آن را رد کرده، از۱۶ اردیبهشت تاکنون هیچ نفتکشی در جزیره خارک بارگیری نشده است.