او که دوشنبه طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای توافق را «آشغال و غیرقابل قبول» خوانده بود، بار دیگر تاکید که آمریکا به خواسته‌هایش از جمهوری اسلامی خواهد رسید.

ترامپ در فرودگاه به خبرنگاران گفت قصد ندارد از شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، برای حل این مناقشه کمک بگیرد.

او گفت: «فکر نمی‌کنم به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. به هر حال پیروز می‌شویم، چه به‌صورت مسالمت‌آمیز و چه به‌شکلی دیگر.»

ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده‌ افزود: «یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد.»

بیش از یک ماه پس از اجرایی شدن آتش‌بسی شکننده، دو طرف هیچ پیشرفتی در جهت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها از خود نشان نداده‌اند.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی در حال تثبیت کنترل خود بر تنگه هرمز است و با عراق و پاکستان برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع از منطقه به توافق رسیده است.

این منابع افزودند کشورهای دیگری نیز در حال بررسی توافق‌های مشابه هستند؛ اقدامی که می‌تواند کنترل تهران بر این آبراه حیاتی را به‌صورت بلندمدت تثبیت کند.

دولت ترامپ سه‌شنبه اعلام کرد مقام‌های ارشد آمریکا و چین ماه گذشته توافق کرده‌اند که هیچ کشوری نباید برای عبور از این منطقه عوارض دریافت کند.

چین که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و یکی از خریداران اصلی نفت این کشور است، این روایت را رد نکرد.

با وجود اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر نیاز نداشتن به کمک چین در پایان دادن به جنگ ایران، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که انتظار می‌رود او در دیدار با شی از چین بخواهد تهران را برای رسیدن به توافقی با واشینگتن تحت فشار قرار دهد.

مطالبات آمریکا از جمله شامل پایان برنامه هسته‌ای ایران و رفع کنترل این کشور بر تنگه هرمز است. در مقابل جمهوری اسلامی گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای خود را به برآورده شدن پنج شرط موکول کرده است: خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو همه تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌های مسدودشده ایران، پرداخت غرامت جنگی و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز.

ترامپ دوشنبه این خواسته‌ها را «مزخرف» خواند.

افزایش قیمت نفت

در پی ادامه بن‌بست موجود که باعث بسته ماندن بخش زیادی از تنگه هرمز شده، قیمت نفت برنت به روند صعودی خود ادامه داد و به بیش از ۱۰۷ دلار در هر بشکه رسید.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عرب برای اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی حضور دارد و تاکنون مسیر ۶۵ کشتی تجاری را تغییر داده و چهار شناور دیگر را از کار انداخته است.

پنتاگون هزینه جنگ ایران را تاکنون ۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به برآورد اواخر ماه گذشته چهار میلیارد دلار افزایش داشته است.

یک مقام به قانون‌گذاران گفت این رقم جدید شامل هزینه‌های به‌روزشده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی است.

جنگ ایران همچنین باعث افزایش قیمت بنزین در سراسر آمریکا شده است؛ به‌طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دومین ماه متوالی در آوریل رشد قابل توجهی داشته و بیشترین افزایش سالانه تورم در نزدیک به سه سال گذشته ثبت شده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این جنگ در میان رأی‌دهندگان آمریکایی، کمتر از شش ماه مانده به انتخابات سراسری که تعیین خواهد کرد آیا جمهوری‌خواهان ترامپ کنترل کنگره را حفظ می‌کنند یا نه، محبوب نیست.

بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که دوشنبه تکمیل شد، دو نفر از هر سه آمریکایی، از جمله یک‌سوم جمهوری‌خواهان و تقریبا تمام دموکرات‌ها، معتقدند ترامپ به‌طور شفاف توضیح نداده چرا کشور وارد جنگ شده است.