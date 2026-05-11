عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخستوزیر این کشور در گفتوگو با وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره تلاشها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنین تحولات مربوط به آتشبس میان واشینگتن و تهران رایزنی کرده است.
همزمان با گفتوگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان گفت که پایبندی به قوانین بینالمللی و قانون دریاها ضروری است.
جمهوری اسلامی با وجود آتشبس، در روزهای گذشته بارها به امارات متحده عربی، کویت و قطر حمله کرد. حملاتی که ریاض خواهان توقف فوری آن است.
دولت چین در آستانه سفر رییسجمهوری آمریکا به این کشور، مخالفت شدید خود را با تحریمهای واشینگتن علیه سه شرکت مستقر در چین که ایالات متحده آنها را متهم به کمک به عملیات نظامی حکومت ایران کرده، اعلام کرد و این تحریمها را «غیرقانونی» و «یکجانبه» خواند.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست خبری روزانه خود گفت: «ما همواره از شرکتهای چینی خواستهایم فعالیتهای تجاری خود را مطابق قوانین و مقررات انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکتهای چینی دفاع خواهیم کرد.»
او افزود: «اولویت فوری این است که به هر شکل ممکن از بازگشت درگیریها جلوگیری شود، نه اینکه از جنگ برای مرتبط کردن و تخریب دیگر کشورها بهصورت مغرضانه استفاده شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد پکن خواهد شد که موضوع ایران یکی از محورهای گفتوگوی او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، خواهد بود.
او در هفتههای اخیر تلاش کرده است پکن را برای اعمال فشار بر تهران بهمنظور توافق با واشینگتن به کار بگیرد.
از سوی دیگر، آمریکا ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را بهدلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
بر این اساس، شرکت چینی فناوری ماهوارهای چانگ گوانگ، علاوه بر تحریمهای پیشین مرتبط با روسیه، تحت فرمان اجرایی مرتبط با تسلیحات ایران نیز قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین گفت ممکن است تحریمهای ثانویهای را علیه موسسات مالی خارجی که به فعالیتهای جمهوری اسلامی یاری میرسانند، اعمال کند؛ از جمله شرکتهایی که «با پالایشگاههای نفت مستقل چین مرتبط هستند».
در بیانیه این وزارتخانه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، آمده است: «تحت رهبری دونالد ترامپ، به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه میدهیم.»
او گفت افراد و شرکتهای خارجی تامینکننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار میدهیم.
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد چندین شرکت مستقر در چین بهدلیل ارائه تصاویر ماهوارهای به تهران برای کمک به حملات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدف تحریم قرار گرفتند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد: «اقدام امروز، نهادهای مستقر در چین را بهدلیل حمایتشان از ایران پاسخگو میکند.»
او افزود آمریکا از «همه ابزارهای لازم» برای هدف قرار دادن نهادها و افرادی در کشورهای ثالث که به نیروهای نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی کمک میکنند، استفاده خواهد کرد.
همزمان وبسایت نشنالنیوز گزارش داد جمهوری اسلامی در پاسخ به مذاکرات جاری با آمریکا، فهرستی گسترده از مطالبات را مطرح کرده که به گفته منابع رسانهای، با واکنش تند ترامپ روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از شبکه لبنانی المیادین منتشر شد، [حکومت] ایران خواستار پایان فوری جنگ، تضمین آتشبس در لبنان، لغو کامل تحریمهای ایالات متحده، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و ازسرگیری بدون محدودیت صادرات نفت ایران شده است.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به پکن گفت که موضع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتوگو و مذاکرات ادامه خواهد داد.
طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، ترامپ، از ۱۳ تا ۱۵ مه (۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به چین سفر خواهد کرد.