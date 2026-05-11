عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنین تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشینگتن و تهران رایزنی کرده است.

هم‌زمان با گفت‌وگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان گفت که پایبندی به قوانین بین‌المللی و قانون دریاها ضروری است.

جمهوری اسلامی با وجود آتش‌بس، در روزهای گذشته بارها به امارات متحده عربی، کویت و قطر حمله کرد. حملاتی که ریاض خواهان توقف فوری آن است.



