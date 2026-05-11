حسین شریعتمداری: حمله به ناوهای فرانسه و بریتانیا حق طبیعی ماست
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «حضور ناوهای فرانسه و بریتانیا یا هر کشور دیگری برای همراهی با آمریکا در مقابله با حق قانونی ما در حاکمیت بر تنگه هرمز دخالت آشکار در امور حاکمیتی ماست... و مقابله پیشدستانه با این ناوهای جنگی حق طبیعی و شناختهشده ماست.»
او ادامه داد: «حضور ناوهای فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز، اعلام جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود.»
شریعتمداری اضافه کرد: «این ناوها در تیررس موشکهای دوربرد ما قرار دارند و علاوه بر آن، دریای سرخ و بابالمندب نیز در سلطه موشکی انصارالله یمن است.»