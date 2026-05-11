مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در دیدار با احمدرضا رادان و جمعی از فرماندهان فراجا گفت: «دولت تامین تجهیزات، بازسازی مراکز خسارت‌دیده و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا را از وظایف قطعی خود می‌داند و هر آنچه در این زمینه لازم باشد، با جدیت دنبال و تامین خواهد کرد.»

او افزود: «فراجا با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، در میدان تامین امنیت داخلی کشور حضوری موثر، مقتدرانه و فداکارانه داشت و دولت خود را موظف می‌داند در مسیر تقویت این مجموعه، همه حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.»

در جریان جنگ اخیر، بسیاری از امکان متعلق به فرماندهی انتظامی هدف حملات هوایی قرار گرفت.