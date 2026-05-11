رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، قرار است ظهر دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت، یک نشست امنیتی برگزار کند.

بر اساس گزارش‌ها، این جلسه در پی پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا و واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به آن برگزار می‌شود.

گزارش شده جلسه دادگاه نتانیاهو به‌دلیل حضور او در این نشست امنیتی، زودتر از زمان تعیین‌شده پایان یافته است.