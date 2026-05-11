شبکه خبری سی‌بی‌اس به نقل از «مقام‌های آگاه آمریکایی» گزارش داد که جمهوری اسلامی، شماری از هواپیماهای نظامی خود را به پایگاه نورخان پاکستان و همچنین چند هواپیمای غیرنظامی را به افغانستان اعزام کرده است تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند.

این مقام‌ها گفتند: «در شرایطی که پاکستان خود را به عنوان یک مجرای دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن قرار می‌داد، بی‌سروصدا به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داد که در فرودگاه‌هایش فرود آیند تا از حملات هوایی آمریکا محافظت شوند.»

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین هواپیماهای غیرنظامی خود را به افغانستان اعزام کرد.

دو نفر از این مقام‌ها به سی‌بی‌اس گفتند که مشخص نیست آیا هواپیماهای نظامی نیز به افغانستان اعزام شده‌اند یا خیر.

سی‌بی‌اس نوشت این تحرکات در مجموع نشان‌دهنده «تلاشی آشکار برای دور کردن برخی از تجهیزات نظامی و هوایی باقی‌مانده ایران از درگیری رو به گسترش است.»

مقام‌های آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسایل امنیت ملی صحبت کردند، به سی‌بی‌اس گفتند که چند روز پس از اعلام آتش‌بس با جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ در اوایل ماه میلادی گذشته، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نیروی هوایی نورخان، تأسیسات نظامی مهم استراتژیک در خارج از شهر راولپندی اعزام کرد.

در میان این هواپیماها، یک فروند «آر سی-۱۳۰» نیروی هوایی، هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات، وجود داشت.

بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، سی‌بی‌اس را برای اظهار نظر به مقام‌های افغانستان و پاکستان ارجاع داد.

در این ارتباط، یک مقام ارشد پاکستانی ادعاهای مربوط به پایگاه هوایی نورخان را رد کرد و به سی‌بی‌اس گفت: «پایگاه نورخان درست در قلب شهر قرار دارد و ناوگان بزرگی از هواپیماهای پارک شده در آنجا را نمی‌توان از دید عموم پنهان کرد.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، هم حضور هرگونه هواپیمای ایرانی در افغانستان را تکذیب کرد و به سی‌بی‌اس گفت: «ایران نیازی به انجام این کار ندارد.»