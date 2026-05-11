کانادا حملات پهپادی در سراسر خلیج فارس را محکوم کرد
وزارت خارجه کانادا حملات اخیر پهپادی در سراسر خلیج فارس، از جمله هدف قرار دادن یک کشتی تجاری در آبهای سرزمینی قطر را محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «ما از همه طرفین میخواهیم که از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی محافظت کنند و به قوانین بینالمللی، از جمله آزادی دریانوردی، احترام بگذارند.»
یک مقام ارشد امنیتی عراق گزارشهای منتشرشده درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای غربی عراق برای پشتیبانی از حملات علیه ایران را رد کرد و آنها را «نادرست» خواند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مقام که نامش فاش نشده، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت گفت ادعاها درباره فعالیت کنونی یک سایت نظامی مخفی اسرائیل در صحرای عراق صحت ندارد.
او در توضیح حادثهای که در گزارشهای رسانهای به آن اشاره شده بود، گفت نیروهای عراقی در ماه مارس با یک عملیات هوایی «مرموز» در منطقه النخیب در مرکز عراق روبهرو شدند و «در همان زمان با آن برخورد شد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه والاستریت ژورنال شنبه ۱۹ اردیبهشت به نقل از منابعی ناشناس گزارش داد اسرائیل پیش از آغاز حملات علیه ایران در ۹ اسفند، با اطلاع آمریکا یک پایگاه مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، این پایگاه محل استقرار نیروهای ویژه اسرائیل و مرکز پشتیبانی لجستیکی نیروی هوایی این کشور بوده است.
این روزنامه همچنین مدعی شد این پایگاه در اوایل ماه مارس نزدیک بود فاش شود؛ پس از آنکه یک چوپان فعالیتهای مشکوک نظامی، از جمله پرواز بالگردها، را در منطقه مشاهده و به مقامهای عراقی گزارش کرده بود.
گزارش والاستریت ژورنال نوشته بود نیروهای عراقی برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند، اما اسرائیل با حملات هوایی مانع رسیدن آنها به محل شد.
ارتش اسرائیل از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و تاکنون عراق، اسرائیل و آمریکا نیز موضع رسمی مشترکی در این باره نگرفتهاند.
با این حال، قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، پنجم مارس گفته بود نیروهای عراقی پس از دریافت گزارشی درباره حضور یک نیروی مسلح ناشناس در منطقهای بیابانی میان نجف و کربلا به محل اعزام شدند.
او گفته بود نیروهای عراقی در مسیر حرکت خود با «آتش سنگین هوایی» روبهرو شدند که به کشته شدن یک سرباز، زخمی شدن دو نفر دیگر و آسیب دیدن دو خودروی هاموی منجر شد.
به گفته المحمداوی، نیروهای کمکی بعدا منطقه را جستوجو کردند اما چیزی نیافتند؛ موضوعی که به گفته او نشان میداد «یک نیروی مشخص در منطقه حضور داشته و از پشتیبانی هوایی برخوردار بوده است.»
عراق در ادامه، شکایتی رسمی به آمریکا ارائه و نیروهای خارجی را مسئول این حمله معرفی کرد.
گزارش آناتولی میگوید تنشهای منطقهای از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران بهشدت افزایش یافته و به حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و متحدان آمریکا در خلیج فارس و همچنین بسته شدن تنگه هرمز منجر شده است.
آتشبس میان طرفها در ۱۹ فروردین با میانجیگری پاکستان برقرار شد، اما مذاکرات بعدی در اسلامآباد به توافقی دائمی منتهی نشد. پس از آن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از تمدید آتشبس بدون تعیین جدول زمانی مشخص خبر داد.
نیویورکتایمز در گزارشی از موج اخراجها پس از جنگ نهم اسفند خبر داد و نوشت حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع فولاد و پتروشیمی، اختلال در واردات بهدلیل محاصره بنادر و نیز سیاستهایی مانند قطع اینترنت، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
به نوشته این روزنامه، برخی آمارهای داخلی از بیکاری مستقیم و غیرمستقیم تا دو میلیون نفر و ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز حکایت دارد؛ موضوعی که میتواند به کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود.
در بخش صنعت، کمبود مواد اولیه و آسیب به کارخانههای بزرگ باعث کاهش تولید و اخراجهای گسترده شده است.
مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، به نیویورک تایمز گفت تا ۳.۵ میلیون کارگر ممکن است تحت تاثیر این روند انقباضی قرار گیرند.
همچنین قطعی اینترنت، صنعت فناوری را دچار بحران کرده و روزانه دهها میلیون دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد میکند. این گزارش میافزاید نارضایتی اقتصادی که در سالهای اخیر به اعتراضات انجامیده، همچنان برطرف نشده است.
کره جنوبی اعلام کرد که آتشسوزی در یک کشتی باری کرهای در تنگه هرمز ناشی از حملات خارجی بوده است.
شبکه خبری بلومبرگ در این مورد نوشت: «این نخستین اذعان رسمی سئول به بروز این حادثه بهدلیل حمله بوده است، هرچند از تعیین مقصر خودداری کرد.»
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه کره جنوبی گفت که تحقیقات دولت نشان داد که دو «شیء هوایی ناشناس» ۱۴ اردیبهشت بهوقت محلی، در حالی که کشتی «نامو» در نزدیکی سمت امارات متحده عربی تنگه هرمز لنگر انداخته بود، به عقب کشتیبا فاصله حدود یک دقیقه برخورد کردند.