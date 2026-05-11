به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مقام که نامش فاش نشده، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت گفت ادعاها درباره فعالیت کنونی یک سایت نظامی مخفی اسرائیل در صحرای عراق صحت ندارد.

او در توضیح حادثه‌ای که در گزارش‌های رسانه‌ای به آن اشاره شده بود، گفت نیروهای عراقی در ماه مارس با یک عملیات هوایی «مرموز» در منطقه النخیب در مرکز عراق روبه‌رو شدند و «در همان زمان با آن برخورد شد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه وال‌استریت ژورنال شنبه ۱۹ اردیبهشت به نقل از منابعی ناشناس گزارش داد اسرائیل پیش از آغاز حملات علیه ایران در ۹ اسفند، با اطلاع آمریکا یک پایگاه مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده بود.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، این پایگاه محل استقرار نیروهای ویژه اسرائیل و مرکز پشتیبانی لجستیکی نیروی هوایی این کشور بوده است.

این روزنامه همچنین مدعی شد این پایگاه در اوایل ماه مارس نزدیک بود فاش شود؛ پس از آنکه یک چوپان فعالیت‌های مشکوک نظامی، از جمله پرواز بالگردها، را در منطقه مشاهده و به مقام‌های عراقی گزارش کرده بود.

گزارش وال‌استریت ژورنال نوشته بود نیروهای عراقی برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند، اما اسرائیل با حملات هوایی مانع رسیدن آن‌ها به محل شد.

ارتش اسرائیل از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و تاکنون عراق، اسرائیل و آمریکا نیز موضع رسمی مشترکی در این باره نگرفته‌اند.

با این حال، قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، پنجم مارس گفته بود نیروهای عراقی پس از دریافت گزارشی درباره حضور یک نیروی مسلح ناشناس در منطقه‌ای بیابانی میان نجف و کربلا به محل اعزام شدند.

او گفته بود نیروهای عراقی در مسیر حرکت خود با «آتش سنگین هوایی» روبه‌رو شدند که به کشته شدن یک سرباز، زخمی شدن دو نفر دیگر و آسیب دیدن دو خودروی هاموی منجر شد.

به گفته المحمداوی، نیروهای کمکی بعدا منطقه را جست‌وجو کردند اما چیزی نیافتند؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌داد «یک نیروی مشخص در منطقه حضور داشته و از پشتیبانی هوایی برخوردار بوده است.»

عراق در ادامه، شکایتی رسمی به آمریکا ارائه و نیروهای خارجی را مسئول این حمله معرفی کرد.

گزارش آناتولی می‌گوید تنش‌های منطقه‌ای از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران به‌شدت افزایش یافته و به حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و متحدان آمریکا در خلیج فارس و همچنین بسته شدن تنگه هرمز منجر شده است.

آتش‌بس میان طرف‌ها در ۱۹ فروردین با میانجی‌گری پاکستان برقرار شد، اما مذاکرات بعدی در اسلام‌آباد به توافقی دائمی منتهی نشد. پس از آن، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از تمدید آتش‌بس بدون تعیین جدول زمانی مشخص خبر داد.

