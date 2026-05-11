یک مقام ارشد امنیتی عراق وجود یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل را تکذیب کرد
یک مقام ارشد امنیتی عراق گزارشهای مربوط به وجود یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
این مقام که «به شرط ناشناس ماندن» با خبرگزاری آناتولی صحبت میکرد، گفت گزارشها مبنی بر اینکه اسرائیل در حال حاضر یک سایت نظامی مخفی را در صحرای غربی عراق اداره میکند، «نادرست» است.
او در توضیح حادثهای که اخیراً در گزارش رسانهها منتشر شده است، گفت که نیروهای عراقی در ماه مارس با یک عملیات هوایی «مرموز» در منطقه بیابانی النخیب در مرکز عراق مواجه شدند و این وضعیت «در همان زمان مدیریت شد.»
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، از جمله مقامهای آمریکایی، گزارش داد اسرائیل پیش از آغاز جنگ با حکومت ایران یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده بود.
پایگاهی که به گفته این منابع برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، استقرار نیروهای ویژه و تیمهای جستوجو و نجات مورد استفاده قرار میگرفت.
خبرگزاری آناتولی نوشت که تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی عراق، اسرائیل یا ایالات متحده در مورد این گزارش ابراز نشده است.
این رسانه ترکیه اشاره کرد که با این حال، قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، ۱۴ اسفند گفت که مقامات این کشور از یک چوپان اطلاعاتی را در مورد حضور یک نیروی مسلح ناشناس در منطقه بیابانی نزدیک نجف و کربلا در جنوب عراق دریافت کردهاند.
او گفت که نیروهای عراقی به منطقه اعزام شدند، اما در حدود ۱۵کیلومتری آن محل، هدف آتش سنگین هوایی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن یک سرباز، زخمی شدن دو نفر دیگر و آسیب دیدن دو وسیله نقلیه شد.
محمداوی افزود: نیروهای کمکی بعداً منطقه را جستجو کردند اما چیزی پیدا نکردند، که نشان بدهد «یک نیروی خاص در زمین حضور داشته و از پشتیبانی هوایی برخوردار بوده است.