مئیر جاودانفر: منفعت مشترک اسرائیل و مردم ایران در براندازی جمهوری اسلامی است
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تغییر حکومت در ایران را امکانپذیر دانست و در عین حال گفت این موضوع «تضمینشده نیست».
او به ضرورت مهار برنامههای هستهای و موشکی و همچنین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود این جنگ هنوز تمام نشده است.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت اسرائیل با تضعیف جمهوری اسلامی، تا حد امکان به مردم ایران کمک میکند.
به گفته او، منافع اسرائیل و مردم ایران در سرنگونی جمهوری اسلامی همسو است.