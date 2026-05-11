وب‌سایت وای‌نت در یادداشتی تحلیلی به قلم «سور پلوکر» نوشت تجربه فروپاشی آلمان نازی در سال ۱۹۴۵ می‌تواند هشداری برای دونالد ترامپ باشد؛ هشداری درباره حکومت‌هایی که حتی در آستانه شکست نیز حاضر به عقب‌نشینی نیستند و تا زمانی که شکست به آن‌ها تحمیل نشود، به جنگ ادامه می‌دهند.

بر اساس این تحلیل، ساختار رهبری جمهوری اسلامی دچار شکاف میان «واقع‌گرایان» و «افراط‌گرایان» شده و بخش تندرو - متشکل از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای امنیتی - مانع هرگونه توافق یا مصالحه با آمریکا شده است.

به نوشته وای‌نت، این جریان تندرو ویژگی‌هایی شبیه رهبران آلمان نازی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم از خود نشان می‌دهد؛ از جمله «گسست از واقعیت، باور به معجزه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت واقعی مردم و آمادگی برای قربانی کردن کشور».

