کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت که دولت دونالد ترامپ «از همه ایده‌ها» برای کاهش قیمت بنزین در این کشور، از جمله تعلیق مالیات فدرال بنزین، استقبال می‌کند.

ان‌بی‌سی اشاره کرد قیمت بنزین در حال افزایش است و یکشنبه به میانگین ملی ۴.۵۲ دلار در هر گالن رسید و این به معنای آن است که قیمت بنزین از زمان جنگ ایران در نهم اسفند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

رایت به این پرسش که آیا از تعلیق مالیات فدرال بنزین حمایت می‌کند، پاسخ داد: «دولت از همه اقداماتی که می‌تواند برای کاهش قیمت در پمپ بنزین و کاهش قیمت برای آمریکایی‌ها انجام شود، حمایت می‌کند.»

او همچنین در این مورد که آیا رییس‌جمهوری آمریکا با تعلیق مالیات فدرال بنزین، حدود ۱۸ سنت در هر گالن، موافق است، گفت: «ما از همه ایده‌ها استقبال می‌کنیم.»

پیش‌تر نمایندگان دموکرات‌ کنگره حدود دو ماه قبل لایحه‌ای را برای تعلیق موقت مالیات فدرال بنزین تا ماه اکتبر سال جاری میلادی ارائه کرده بودند.

رایت در پاسخ به این پرسش که آیا میانگین قیمت بنزین، که یک مسئله سیاسی مهم برای انتخابات میان‌دوره‌ای امسال است، می‌تواند به ۵ دلار در هر گالن برسد، از گمانه‌زنی خودداری کرد.

او گفت: «نمی‌توانم قیمت انرژی را در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت پیش‌بینی کنم، اما کاری که ما انجام می‌دهیم پایان دادن به یک درگیری ۴۷ ساله است که ایران در آن درگیر بوده است. ۴۷ سال مرگ بر ایالات متحده، مرگ بر اسرائیل.»