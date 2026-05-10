بیش از ۷۰ روز است که میلیون‌ها نفر در ایران با محدودیت و قطعی گسترده اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که به گفته بسیاری از شهروندان، زندگی، کار، درمان و آرامش روانی آنها را مختل کرده است.

با این حال آنچه در بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی درباره ایران بازتاب پیدا می‌کند، عمدتا اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی است و نه روایت مردمی که در این روزها زیر فشار بی‌سابقه محدودیت‌های اینترنتی زندگی می‌کنند.

«از جنگ ۱۲ روزه تا امروز، کسب‌وکارم عملا نابود شده»

حسین، ۳۳ ساله و مدرس موسیقی که پیش از این بخش مهمی از کلاس‌هایش را آنلاین برگزار می‌کرد، می‌گوید از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تا امروز، شغلش در عمل متوقف و درآمدش قطع شده است.

او توضیح می‌دهد: «شاگردهای من داخل و خارج ایران هستند اما به خاطر قطعی و اختلال اینترنت، دیگر نمی‌توانند در کلاس‌ها شرکت کنند. درآمدم تقریبا صفر شده.»

حسین با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از این وضعیت می‌گوید: «جمهوری اسلامی که دلش برای ما نسوخته، دنیا هم انگار اصلا اهمیتی نمی‌دهد ما در چه باتلاقی دست‌وپا می‌زنیم.»

همسر او، محدثه، از طریق اینستاگرام شیرینی و رب خانگی می‌فروخته و حالا کسب‌وکارش به‌کل متوقف شده است.

او می‌گوید: «چهار سال تلاش کردیم با همه سختی‌ها زندگی‌مان را جلو ببریم اما این ۷۰ روز ما را از هستی ساقط کرد. پس‌اندازی را که برای خرید خانه کنار گذاشته بودیم، خرج کردیم و حالا مانده‌ایم اجاره و هزینه‌های زندگی را چطور پرداخت کنیم.»

