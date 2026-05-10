نگرانی حزبالله نسبت به توافق احتمالی بین لبنان و اسرائیل
شبکه «کان» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزبالله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را دنبال میکند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان به اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود.
با وجود این فشارها، حزبالله تأکید کرده حاضر نیست از سلاحهای خود چشمپوشی کند؛ سلاحهایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان میداند.
براساس این گزارش در اسرائیل برآورد میشود موضوع خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.
پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازهای از مذاکرات در واشینگتن دیدار خواهند کرد. نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزبالله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالا نمایندگانی از ارتشهای دو طرف نیز در آن حضور خواهند داشت.