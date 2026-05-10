ترامپ درباره اورانیوم غنیشده در ایران: ما بالاخره به آن دست پیدا میکنیم
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با «فول مژر» درباره اورانیوم غنیشده در ایران گفت: «ما بالاخره به آن دست پیدا میکنیم، ما آنجا را تحت نظارت داریم.»
ترامپ افزود: «همهچیز تحت نظر است. اگر کسی به آن محل نزدیک شود، خبردار میشویم و نابودش میکنیم.»
ترامپ درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «آنها از نظر نظامی شکست خوردهاند. شاید در ذهن خودشان این را ندانند، اما فکر میکنم میدانند، چون من با آنها سروکار دارم.»
او افزود: «ما هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، اما آنها از نظر نظامی شکست خوردهاند. آنها نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. سامانههای پدافند ضدهوایی ندارند. رادار ندارند. رهبرانشان را هم ندارند. رهبرانشان از بین رفتهاند.»