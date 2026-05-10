وای‌نت در گزارشی از وضعیت کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز نوشت بیش از ۲۰ هزار ملوان و خدمه دریایی، پس از ۶۵ روز تنش و درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، همچنان در خلیج فارس گرفتار مانده‌اند؛ در حالی که ذخایر آب، غذا و دارو رو به پایان است و صدها کشتی امکان خروج از منطقه را ندارند.

بر اساس این گزارش، تنها سه روز پس از آنکه دونالد ترامپ «پروژه آزادی» برای بازگشایی مسیر تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کرد، تبادل حملات میان آمریکا و حکومت ایران بار دیگر از سر گرفته شد و تهران تهدید کرد «پاسخی قاطع» خواهد داد.

وای‌نت نوشت اکنون هزاران ملوان در انتظار پاسخ نیروی دریایی حکومت ایران هستند تا مشخص شود چه زمانی اجازه خروج از تنگه را خواهند داشت.

یکی از این ملوانان، شمیم صابر، ناوبر اهل بنگلادش در یک کشتی تحقیقاتی، به وال‌استریت ژورنال گفته است: «ذخایر آب و غذای ما هر روز کمتر می‌شود. نگرانم و برای جانم می‌ترسم. وضعیت بسیار بد است و ما درمانده شده‌ایم.»

او گفت مقام‌های ایرانی پس از درخواست خروج از طریق رادیو به آن‌ها گفته‌اند عبور از تنگه «قرمز» و بسیار خطرناک است. متن گزارش را اینجا بخوانید.