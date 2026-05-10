محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت، ایرنا، گفت بر اساس حقوق بین‌الملل و قوانین دریاها و آبراه‌ها، حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است.

او اضافه کرد: «از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند، حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می‌شوند.»

همزمان، عباس ملکی، معاون پیشین وزارت خارجه، در گفت‌وگویی با بیان اینکه عرض آب‌های سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود ۱۵ مایل دریایی است، گفت: «در تنگه هرمز ما حقوقی داریم، اما مالکیت نداریم.»

ملکی اضافه کرد: «طبق حقوق بین‌الملل دریاها، عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی‌ها به رسمیت شناخته شده است.»

عضو هیات مذاکره‌کننده قطعنامه ۵۹۸، به حضور کشتی‌های جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: «اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود، طبق همین کنوانسیون‌ها کسی نمی‌تواند به آن تعرض کند.»

اکرمی‌نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان می‌دهد «دشمن» همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است.

او گفت: «اما اینکه مدعی هستند ما خواهان صلح و مذاکره هستند، این یک بعد اعلامی است؛ در سیاست‌های کلان خود، آن‌ها به تقویت نظامی‌شان در منطقه می‌پردازند.»

با این‌حال سخنگوی ارتش اضافه کرد شدت این تقویت نیرو «شاید به اندازه گذشته نباشد.»

او تصریح کرد: «وضعیت آتش‌بس برای ما وضعیت جنگی است؛ فقط تبادل آتش صورت نمی‌گیرد.»