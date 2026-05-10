انتقاد کیهان از سپاه: چرا یکطرفه امتیاز دادید؟
روزنامه کیهان، زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با انتقاد از نیروی دریایی سپاه، اجازه عبور کشتیها از تنگه هرمز، در شرایطی که هنوز محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا برقرار است را «امتیاز یکطرفه» توصیف کرد.
این روزنامه نوشت: «چرا بعد از شکست اقدامات روز دوشنبه ارتش آمریکا، نیروی دریایی سپاه بیانیه داد که کشتیها میتوانند بیایند عبور کنند. ما حتی نیازهای آنان به سوخت و... را تامین میکنیم!»
کیهان ادامه داد: «چرا وقتی هنوز خط محاصره تجارت دریایی ایران شکسته نشده و ترامپ در روز چهارشنبه بر تداوم جدی آن تأکید هم کرده است ما باید موضعی میگرفتیم که از سوی دشمن، درست یا غلط نشانه دادن یکطرفه امتیاز تلقی شود؟»