رسانه اسرائیلی: حزبالله نگران توافق احتمالی اسرائیل و لبنان و فشار برای خلع سلاح است
شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزبالله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را دنبال میکند و بیم دارد توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان، به اقدام دولت لبنان علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی و محدود شدن نفوذش بینجامد.
بر اساس این گزارش، حزبالله سلاح را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان میداند و علیرغم فشارها، تاکید کرده که حاضر نیست از تسلیحات خود چشمپوشی کند.
کان افزود در اسرائیل برآورد میشود موضوع خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.
این رسانه خبر داد قرار است در پایان هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازهای از مذاکرات در واشینگتن دیدار کنند؛ نشستی که قرار است به موضوع خلع سلاح حزبالله و ترسیم مرز دو کشور بپردازد و احتمالا نمایندگانی از ارتش دو طرف نیز در آن حضور خواهند داشت.