شرکت پایانههای نفتی ایران گزارشها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد
عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، گزارشها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اسدروز درباره این گزارشها گفت: «به محض انتشار این اخبار، گروههای متخصص اچاسئی، اداره شیمیایی و آزمایشگاه، همه منطقه را پایش کردند اما حتی کوچکترین موردی یافت نشد.»
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که تصاویر ماهوارهای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آبهای اطراف جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان میدهد.
این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده میشود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است.
دادههای بهدستآمده از ماهوارههای سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کردهاند.