بنیاد نرگس محمدی نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد محمدی پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستانی در زنجان، با «تودیع وثیقه سنگین» و تعویق اجرای حکم، برای درمان فوری توسط تیم پزشکی خود به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است.
نرگس محمدی از ۱۱ اردیبهشت در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در زنجان بستری شد و طبق آخرین بیانیه بنیاد نرگس درباره سلامت این زندانی سیاسی که ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، همچنان در وضعیت جسمی ناپایدار قرار داشت.
در این بیانیه اشاره شده بود که تیم معالج محمدی احتمال میدهند او دچار سندروم «آنژین پرینزمتال» شده باشد. این سندرم که به نام آنژین معکوس یا اسپاسم عروق کرونری قلب نیز شناخته میشود، نوعی نادر از درد قفسه سینه است که از گرفتگی موقت شریانهای کرونری به دلیل انقباض بافت عضلانی قلب ناشی میشود. از آنجا که عروق کرونری وظیفه خونرسانی به قلب را بر عهده دارند، گرفتگی آنها میتواند به ایست قلبی و حملات قلبی مرگبار منجر شود.
به نقل از بنیاد نرگس محمدی، با وجود اینکه پزشکان معالج خواستار انتقال فوری او به تهران و برخورداری از درمان تخصصی شده بودند، دادستان تهران با انتقال مخالفت میکرد.
نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که در پی نوسان شدید فشار خون محمدی در روزهای پیش از آن، او با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود که پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او در تهران درمان را بر عهده بگیرد.
محمدی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد و ۱۹ بهمن به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال میرساند. افزون بر این، حکم او دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید را شامل میشود.
این برنده نوبل صلح، پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد، در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، در ایکس نوشت: «امروز خانم نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و بستری شدند.»
او افزود: «صدور این دستور در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماریهای متعدد است.»
همزمان بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد: «نرگس محمدی به مراقبتهای تخصصی و دائمی زیر نظر تیم پزشکان نیاز دارد و باید مطمئن شویم که او هرگز برای گذراندن باقیمانده احکام ناعادلانهای که با آن مواجه است، به زندان بازگردانده نمیشود.»
این بنیاد در بیانیهای افزود: «اکنون زمان آن است که آزادی بیقید و شرط نرگس محمدی و لغو تمامی اتهامات ناعادلانه علیه او بابت فعالیتهای مسالمتآمیزش را خواستار شویم. ما تأکید میکنیم هیچ فعال حقوق بشر و حقوق زنان نباید به خاطر فعالیتهای صلحآمیز خود زندانی شود.»
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، یکشنبه از شهروندان این کشور خواست مجموعهای از اقدامات از جمله صرفهجویی در مصرف سوخت، دورکاری و محدودیت در سفر و واردات را رعایت کنند، زیرا افزایش شدید قیمت جهانی انرژی فشار زیادی بر ذخایر ارزی این کشور وارد کرده است.
مودی گفت مردم باید اولویت را به بازگشت به دورکاری و جلسات آنلاین بدهند؛ رویکردی که در دوران همهگیری کووید-۱۹ بهطور گسترده اتخاذ شده بود، و افزود این کار به هند کمک میکند سوخت کمتری مصرف کند.
او گفت: «در وضعیت کنونی، ما باید تاکید زیادی بر صرفهجویی در ارز خارجی داشته باشیم.»
مودی همچنین از مردم خواست از وسایل حملونقل عمومی مانند مترو استفاده کنند و در صورت امکان برای صرفهجویی در سوخت، به طور مشترک از خودروها استفاده کنند.
هند، سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت در جهان، اواخر ماه گذشته اعلام کرد که هیچ برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در جایگاهها ندارد و با وجود افزایش جهانی قیمتها، در میان کشورهایی باقی مانده که هنوز قیمتها را افزایش ندادهاند.
مودی از مردم خواست از خرید طلا که بهویژه در مراسم عروسی هزینه زیادی برای آن صرف میکنند، خودداری کنند و سفرهای خارجی غیرضروری را دستکم برای یک سال کاهش دهند تا ارز خارجی صرفهجویی شود.
او از خانوادهها خواست مصرف روغن خوراکی را کاهش دهند و این اقدام را هم سالم و هم میهنپرستانه توصیف کرد.
مودی همچنین از کشاورزان خواست مصرف کود شیمیایی را تا ۵۰ درصد کاهش دهند.