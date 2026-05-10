العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا، سرنوشت اورانیوم غنی‌شده در ایران را به موفقیت مذاکرات گره زده و در صورت موفقیت مذاکرات میان تهران و واشینگتن، اورانیوم غنی‌شده از ایران منتقل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «معضل اورانیوم غنی‌شده ایران شاهد گام‌هایی برای حل‌وفصل آن بوده است.»

منابع آگاه العربیه گفتند که «هیچ صحبتی درباره برچیدن تاسیسات هسته‌ای در ایران مطرح نیست، اما این تاسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.»

منابع العربیه ادامه دادند که احتمال انتقال اورانیوم ایران به کشوری غیر از آمریکا با درصد بالایی مطرح است اما انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور، به زمان و اقدامات لازم برای اعتمادسازی نیاز دارد.

منابع العربیه افزودند که هنوز هیچ پاسخی از سوی آمریکا به میانجی پاکستانی تحویل داده نشده است.

پس از انتشار این گزارش العربیه، تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «گزارش‌ها درباره متن پیشنهادی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا در بخش‌های مهمی با واقعیت منطبق نیست و ادعاهای مطرح‌شده درباره مواد هسته‌ای واقعیت ندارد.»