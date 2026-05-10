سناتور لیندسی گراهام، عضو مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حملات مداوم ایران به کشتیرانی بین‌المللی و علیه متحدان ما، هر آنچه باید در مورد اینکه با چه کسی طرف هستیم، بدانم، به من می‌گوید.»

او با بازنشر پست دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروت سوشال افزود: «نگاه اجمالی رییس‌جمهور به اینکه چگونه روسای جمهور گذشته در برخورد با رژیم تروریستی ایران کوتاهی کرده‌اند، کاملاً درست است.»

گراهام اضافه کرد: «برای من آشکار است که ایران معتقد است که رییس‌جمهور در مورد گزینه‌های نظامی آینده بلوف می‌زند.»

او نوشت: «از درک من از اوضاع، این می‌تواند یک اشتباه فاجعه‌بار از سوی رهبری ایران باشد. منتظر باشید.»