المیادین، شبکه وابسته به حزبالله، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شد،ـ شامل بندی درباره آتشبس میان اسرائیل و لبنان بوده است.
این منابع گفتند گنجاندن پرونده آتشبس لبنان در پاسخ ایران، یکی از خطوط قرمز تهران در مذاکرات بوده و هرگونه توافق با واشینگتن باید شامل پایان فوری جنگ همزمان با اعلام توافق باشد.
منابع آگاه افزودند که پاسخ ایران همچنین بر لغو تحریمهای آمریکا و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران تاکید داشته است.
بر اساس این گزارش، تهران همچنین خواستار لغو محدودیتهای دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا مرتبط با فروش نفت ایران و کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز در چارچوب تفاهمهای پیشنهادی شده است.
به گفته منابع، توافق پیشنهادی شامل ۳۰ روز مذاکره پس از توقف جنگ برای بررسی جزئیات خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مذاکرات میان تهران و واشینگتن فعلا بهصورت مکتوب و از طریق میانجی پاکستانی ادامه خواهد یافت.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت که پیشنهاد جمهوری اسلامی بر «لزوم پایان جنگ در همه جبههها و لغو تحریمها علیه تهران» تأکید دارد.
تسنیم همچنین نوشت که این پیشنهاد بر «لزوم لغو تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده بر فروش نفت ایران طی یک دوره ۳۰ روزه و پایان دادن به محاصره دریایی ایران» تأکید دارد.