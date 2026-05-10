باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دونالد ترامپ به او گفته که امشب در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است.

داوید اشاره کرد که رییس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده است.

به نوشته راوید، ترامپ با اشاره به مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «مکالمه بسیار خوبی بود. ما رابطه خوبی داریم، اما این به من مربوط است، نه به هیچ کس دیگر.»