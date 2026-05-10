بر اساس این گزارش که یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافق‌اند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.

به نوشته این روزنامه، از زمان حمله هوایی ۹ اسفند تاکنون تنها پیام‌هایی منتسب به خامنه‌ای و تصاویری از او منتشر شده که به نظر می‌رسد با هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شده‌اند؛ از جمله تصویر حساب او در ایکس و بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران.

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز هیچ تصویر تازه یا فایل صوتی از او منتشر نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده برخی شهروندان درباره زنده بودن او پرسش‌هایی مطرح کنند.

در ادامه این گزارش آمده است غیبت طولانی رهبر جدید جمهوری اسلامی اکنون به مشکلی جدی برای تهران تبدیل شده، زیرا مقام‌های حکومت که در جریان جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، اکنون بر سر میزان امتیازدهی به آمریکا برای رسیدن به توافق دچار اختلاف شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اطلاعات اختصاصی رسیده نشان‌دهنده اوج‌گیری بی‌سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است و مسعود پزشکیان به‌شدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.

ایران‌اینترنشنال ۱۸ فروردین نیز از تعمیق بی‌سابقه شکاف در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی و تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه خبر داده بود .

آرش عزیزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ییل، به وال‌استریت ژورنال گفت حامیان تندروی حکومت از غیبت طولانی خامنه‌ای نگران شده‌اند و مشروعیت مذاکرات را زیر سوال می‌برند.

او افزود تندروهای جمهوری اسلامی به‌ویژه از نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مذاکرات ناراضی‌اند و او را بیش از حد اهل مصالحه می‌دانند.

بر اساس این گزارش، برخی حامیان تندروی حکومت در شبکه‌های اجتماعی از خامنه‌ای خواسته‌اند دست‌کم یک پیام صوتی منتشر و از مذاکرات حمایت کند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت خامنه‌ای به‌دلیل «نگرانی‌های امنیتی» در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود، زیرا اسرائیل پیش از آتش‌بس، شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از پا درآورد و او همچنان در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد.

وال‌استریت ژورنال همچنین به اظهارات اخیر پزشکیان پرداخت که گفته بود در جلسه‌ای ۲.۵ ساعته با خامنه‌ای شرکت کرده است؛ اظهاراتی که به نوشته این روزنامه، با هدف پاسخ دادن به تردیدها درباره زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خبر دیدار پزشکیان و خامنه‌ای صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشده است.

سعید گلکار، پژوهشگر حوزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه تنسی، در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفت تهران در حال کار روی توافق است و پزشکیان تلاش می‌کند مخالفان و حامیان حکومت را قانع کند که خامنه‌ای برای امنیت خود پنهان شده، نه اینکه کشته شده باشد.

در بخش پایانی گزارش، به اظهارات مظاهر حسینی، مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره شده که برای نخستین‌بار جزییاتی از جراحت‌های خامنه‌ای ارائه داده و گفته بود زانو و کمر و پشت گوش او در حمله آسیب دیده‌اند، اما او در سلامت کامل قرار دارد.

با این حال، این روزنامه نوشت این توضیحات نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این تصور وجود دارد که خامنه‌ای برای ایفای نقشی فعال در اداره روزمره کشور بیش از حد بیمار است.