به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان روز یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشتهای گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی برگزار میکنند. عنوان فراخوان «یک ملت در گروگان» اعلام شده است.
تجمع سیدنی در استرالیا ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی آغاز میشود و شرکتکنندگان مسیر «نورث هاید پارک» تا «مارتین پلیس» را راهپیمایی خواهند کرد. تجمع سئول در کره جنوبی ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی مقابل ساختمان وزارت خارجه برگزار میشود.
تجمع استکهلم در سوئد ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی در میدان «نورا بانتوریه» برگزار خواهد شد. معترضان در برلین ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی از «پوتسدامر پلاتس» به سمت «براندنبورگ تور» راهپیمایی میکنند و تجمع فرانکفورت ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در مرکز شهر برگزار میشود.
بر اساس این فراخوان، تجمع تورنتو در کانادا ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی در مقابل کتابخانه «ریچموند هیل» برگزار خواهد شد و ایرانیان در لسآنجلس نیز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در «ویلسایر بولوار» گرد هم میآیند.