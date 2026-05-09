به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان روز یک‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی برگزار می‌کنند. عنوان فراخوان «یک ملت در گروگان» اعلام شده است.

تجمع سیدنی در استرالیا ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر «نورث هاید پارک» تا «مارتین پلیس» را راهپیمایی خواهند کرد. تجمع سئول در کره جنوبی ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی مقابل ساختمان وزارت خارجه برگزار می‌شود.



تجمع استکهلم در سوئد ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی در میدان «نورا بانتوریه» برگزار خواهد شد. معترضان در برلین ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی از «پوتسدامر پلاتس» به سمت «براندنبورگ تور» راهپیمایی می‌کنند و تجمع فرانکفورت ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در مرکز شهر برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، تجمع تورنتو در کانادا ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی در مقابل کتابخانه «ریچموند هیل» برگزار خواهد شد و ایرانیان در لس‌آنجلس نیز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در «ویلسایر بولوار» گرد هم می‌آیند.